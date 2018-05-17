اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة الخميس منع أعضاء البرلمان البرلماني محاولات كشف أوراق الحكومة السرية على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى البرلمان .

وأشارت إلى أن هيئة عليا لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة ستعقد جلسة خاصة لبحث تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية بعد استشهاد العشرات من الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال.

وسلطت الصحف الضوء على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على الأمين العام لحزب الله الإرهابي وعدد من القادة البارزين بالحزب .

وتطرقت الصحف إلى انتشار تفشي الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية من المناطق الريفية إلى المدن .