اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة الخميس منع أعضاء البرلمان البرلماني محاولات كشف أوراق الحكومة السرية على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى البرلمان .
وأشارت إلى أن هيئة عليا لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة ستعقد جلسة خاصة لبحث تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية بعد استشهاد العشرات من الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال.
وسلطت الصحف الضوء على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على الأمين العام لحزب الله الإرهابي وعدد من القادة البارزين بالحزب .
وتطرقت الصحف إلى انتشار تفشي الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية من المناطق الريفية إلى المدن .
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خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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