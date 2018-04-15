أسباب انهيار البيتكوين من 20 ألف دولار إلى 6 آلاف دولار في ثلاثة أشهر

أظهرت بيانات موقع Coinmarketcap.com تراجع حاد فى أسعار عملة البيتكوين من مستوى 18737 دولار فى 18 ديسمبر من العام الماضى إلى مستوى 6252 دولار فى 6 فبراير من هذا العام ومع ذلك ارتفعت قمية البيتكوين فى 16 فبراير لتصل إلى مستوى 9959 دولار ثم تراجعت لتتداول بين نطاقى 7000 و8000 دولار، هذا الانهيار السريع لعملة البيتكوين من حوالى 20000دولار إلى 8000 دولار خلال ثلاثة أشهر يعكس البيئة المتقلبة لهذه العملة المشهورة، وفى هذا المقال نشرح ثلاثة عوامل أدت إلى تذبذب سعر البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى على أساس يومى.

1 .العامل التنظيمي

فى الوقت الذى ارتفعت فيه عملة البيتكوين بمعدلات لم يسبق لها مثيل خلال عام 2017 وحتى عام 2018، بدأت الحكومات فى جميع أنحاء العالم تتدافع من أجل تنظيم هذه الصناعة بشكل مناسب والهدف من ذلك حماية المستثمرين وكذلك لتحصيل ايرادات الضرائب.

نجد أن بعض الدول قد تصرفت بشكل سريع وقاسى، فوضعت الصين مجموعة شاملة من اللوائح التى تحظر تداولات العملات الرقمية وعروض العملات الأولية وأدت هذه القيود القاسية إلى دخول العملات الرقمية فى دوامة وخسرت الأسواق مليارات الدولارات.

أيضًا كانت للشائعات بأن كوريا الجنوبية تفكر فى حظر تداول العملات الرقمية تأثير مماثل بل وأكثر فاعلية على أسعار البيتكوين فى نهاية عام 2017 وبداية عام 2018.

أما الولايات المتحدة تصرفت تجاه العملات الرقمية وتداولها فى أسواق الفوركس ببطء وبشكل مطرد لتنظيم عملية التشفير ولكنها لم تُفرض لوائح حقيقية للتنظيم.

ومن جهة أخرى كان لإعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الخميس 8 مارس بأنه يجب تسجيل تداولات العملات الرقمية لدى المنظمة الأثر الأكبر فى تدهور سعر البيتكوين وانخفاضه من 11500 دولار إلى 9500 دولار فى أربعة ايام فقط.

بالإضافة إلى العمليات التنظيمية من بعض الحكومات، جاءت قرارت بعض الشركات لتؤثر على أسعار العملات الرقمية فقد أعلنت شركة فيسبوك وشركة توتير وشركة جوجل عن حظرها لجميع الاعلانات ذات الصلة بصناعة التشفير، وكانت شركة الفيسبوك هى أول الشركات التى اتخذت القرار ملعنة وقف اعلانات التشفير فى نهاية يناير الماضى تبعتها شركة جوجل فى منتصف شهر مارس ليبدأ التنفيذ الفعلى للقرار فى يونيو المقبل، وأعلنت شركة تويتر عن قرارها يوم الاثنين 26 مارس، وخلال 24 ساعة من قرار شركة توتير هبطت عملة البيتكوين بأكثر من 600 دولار.

2 .وسائل الاعلام

يمكن أن تؤثر التغطية الاعلامية أيضًا على سعر عملة البيتكوين من خلال تكثيف تأثيرات العوامل الأخرى المؤثرة فى السوق، فقد يؤدى تركيز وسائل الاعلام على ارتفاع سعر البيتكوين إلى اقناع المستثمرين الأفراد العاديين بشراء البيتكوين لتجنب فقدان الأرباح المحتملة مما يؤدى إلى زيادة السعر، وعلى العكس غالبًا ما تؤدى التغطية الاعلامية السلبية إلى انحدار الأسعار حيث يشعر الناس بالذعر لبيع ممتلكاتهم مما يزيد من الضغط الهبوطى على السوق.

3 .التداول اليومى الاحترافى

يبدأ محترفى تداول العملات الرقمية بالتداول من خلال الاستجابة لاتجاهات السوق واستخدام أدوات عالية المخاطر مثل التداول بالهامش لمحاولة زيادة ربحية مراكزهم، كما يحاول بعض التجار استخدام حجم ممتلكاتهم الكبيرة للتلاعب بالأسواق.

تلعب كل هذه العوامل دورًا فى الحركات اليومية للبيتكوين ولكن هذه ليست قائمة شاملة ولا تمثل اتجاهات الاقتصاد الكلى لصناعة التشفير، والحقيقة هى أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بالمستقبل ومع ذلك لدينا فرصة فريدة لمشاهدة مستقبل البيتكوين.