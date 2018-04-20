واردات هولندا من الغاز يفوق إنتاجها

استوردت هولندا الكثير من الغاز في عام 2017 أكثر مما انتجت، وفق ما أفاد المكتب الوطني للإحصاء أمس.
وقال المكتب إن الزيادة في الواردات جاءت نتيجة لانخفاض الإنتاج المحلي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المشكلات المتعلقة بالزلازل في إقليم خرونينجن بشمال البلاد.
وأضاف المكتب أن الإنتاج من الحقول الهولندية سينخفض بشكل حاد اعتبارا من هذا العام وصاعدا، حتى يتم إغلاق صنبور الغاز الهولندي تماما في عام 2030 بسبب أضرار الزلزال، ونتيجة لذلك زادت واردات هولندا من الغاز ومعظمه من النرويج ، كما ارتفعت الواردات من بريطانيا وألمانيا ( بما في ذلك الغاز من مصادر روسية) بصورة حادة على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأشار موقع (دتش نيوز) الإخباري إلى أن هولندا تعتبر تقليديا مصدرا صافيا للغاز فقد صدرت بين عامي 2000 و 2013 ضعف وارداتها من الغاز، ولكن الواردات بدأت في الارتفاع في عام 2013 .
GMT 20:10 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الشلن الصومالي الجمعة
GMT 20:07 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدرهم المغربي الجمعة
GMT 19:46 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الليبي الجمعة
GMT 19:44 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة اللبنانية الجمعة
GMT 19:41 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الكويتي الجمعة
دخلت الكومديانه تيفاني هاديش في خط الموضة لنشر العلامة التجارية الجديدة في العدد الثالث من مجلة دبليو, وعلى الرغم من أن نجمة "رحلة الفتيات" ذات 38 عامًا، أثبتت قدرتها على تصميم الأزياء الراقية مثل المحترفين، فقد اعترفت لوس أنجلوس بأنها لا تحمل حقيبة يد، قائلة "فلسفتي هي، أنه مهما كانت تكاليف الحقيبة، فمهمتها أن أتمكن من الحفاظ على ذلك مبلغ من المال داخلها وليس صرفة عليها". و نهضت تيفاني هاديش ببراعة، عندما تحولت إلى عارضة أزياء من الدرجة الأولى، ففي وقت لاحق ارتدت تصميمات رونالد فان دير كيمب وكانت تبدو كخادمة من العصور الوسطى. وبعدها ظهرت مرة أخرى ووصفت بأنها "ماري أنطوانيت الجاذبية"، عندما تألقت في ثوب من تصميم "جيامباتيستا فالي هوت كوتور" مع طبقات ومستويات من التول الوردي وحزام وسط بسيط. تيفانى تعيد ارتداء نفس الفستان فى الأوسكار وتألقت بزيها
أرسل تعليقك