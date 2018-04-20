واردات هولندا من الغاز يفوق إنتاجها

استوردت هولندا الكثير من الغاز في عام 2017 أكثر مما انتجت، وفق ما أفاد المكتب الوطني للإحصاء أمس.

وقال المكتب إن الزيادة في الواردات جاءت نتيجة لانخفاض الإنتاج المحلي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المشكلات المتعلقة بالزلازل في إقليم خرونينجن بشمال البلاد.

وأضاف المكتب أن الإنتاج من الحقول الهولندية سينخفض بشكل حاد اعتبارا من هذا العام وصاعدا، حتى يتم إغلاق صنبور الغاز الهولندي تماما في عام 2030 بسبب أضرار الزلزال، ونتيجة لذلك زادت واردات هولندا من الغاز ومعظمه من النرويج ، كما ارتفعت الواردات من بريطانيا وألمانيا ( بما في ذلك الغاز من مصادر روسية) بصورة حادة على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأشار موقع (دتش نيوز) الإخباري إلى أن هولندا تعتبر تقليديا مصدرا صافيا للغاز فقد صدرت بين عامي 2000 و 2013 ضعف وارداتها من الغاز، ولكن الواردات بدأت في الارتفاع في عام 2013 .