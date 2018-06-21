بورصة تونس تغلق على انخفاض عند مستوى 63.7917 نقطة

أغلقت بورصة تونس في ختام مداولات اليوم على تراجع بنسبة ـ80.0 % عند مستوى 63.7917 نقطة ، وبلغت حركة الأموال حوالي 9.6 مليون دينار تونسي ما يعادل 63.2 مليون دولار أميركي.

وارتفعت أسهم 12 شركة مدرجة بالبورصة وتراجعت أسهم 37 شركة بينما استمرت 16 شركة أخرى على وضعها.