بورصة تونس تغلق على ارتفاع عند مستوى 35.7981 نقطة

اغلقت بورصة تونس تعاملاتها على ارتفاع اليوم بنسبة ـ41.0 % عند مستوى 35.7981 نقطة فيما سجلت حركة الأموال 5.11 مليون دينار تونسي مايعادل حوالي 41.4 مليون دولار .

وحققت 34 شركة مدرجة في البورصة ارتفاعاً في أسهمها بينما تراجعت أسهم 25 شركة أخرى واستمرت 14 شركة على وضعها.