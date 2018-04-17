مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8096.40 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 46.10 نقطة ليقفل عند مستوى 8096.40 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 240 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 126 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صناعة الورق, والعالمية, ومتلايف إيه أي جي العربي, والأحساء, ومجموعة السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التعمير, والزامل للصناعة, والواحة, والمصافي, وباتك, فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و 3.96% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وأميانتيت, وكيان السعودية, وصناعة الورق هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان, وسابك, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 2.24 نقطة ليقفل عند مستوى 3173.51 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 141 ألف سهم تقاسمتها 354 صفقة