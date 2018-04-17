مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8096.40 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 46.10 نقطة ليقفل عند مستوى 8096.40 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 240 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 126 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات صناعة الورق, والعالمية, ومتلايف إيه أي جي العربي, والأحساء, ومجموعة السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التعمير, والزامل للصناعة, والواحة, والمصافي, وباتك, فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و 3.96% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وأميانتيت, وكيان السعودية, وصناعة الورق هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان, وسابك, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 2.24 نقطة ليقفل عند مستوى 3173.51 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 141 ألف سهم تقاسمتها 354 صفقة
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جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
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