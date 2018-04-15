مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7972.51 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 148.39 نقطة ليقفل عند مستوى 7972.51 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 189 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 105 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 183 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلق سهم واحد على تراجع.
وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات, وأسترا الصناعية, ومجموعة السريع, وتهامة, ومتلايف إيه أي جي العربي الأكثر ارتفاعًا, فيما كان سهم شركة جدوى ريت السعودية الأكثر إنخفاضًا في التعاملات.
وكانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, وسابك, والصحراء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, وسابك, والإنماء, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 21.18 نقطة ليقفل عند مستوى 3048.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 44 ألف سهم تقاسمتها 150 صفقة.
GMT 13:41 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانمؤشر البحرين العام يغلق على ارتفاع
GMT 10:04 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانواردات كوريا الجنوبية من الخام الإيراني تنخفض 39%
GMT 01:04 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانأسعار الدولار في البنوك المصرية الأحد
GMT 01:02 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانسعراليورو في البنوك المصرية الأحد
GMT 01:01 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانأسعار الريال السعودي في البنوك المصرية الأحد
ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
أرسل تعليقك