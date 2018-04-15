مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7972.51 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 148.39 نقطة ليقفل عند مستوى 7972.51 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 189 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 105 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 183 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلق سهم واحد على تراجع.

وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات, وأسترا الصناعية, ومجموعة السريع, وتهامة, ومتلايف إيه أي جي العربي الأكثر ارتفاعًا, فيما كان سهم شركة جدوى ريت السعودية الأكثر إنخفاضًا في التعاملات.

وكانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, وسابك, والصحراء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, وسابك, والإنماء, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 21.18 نقطة ليقفل عند مستوى 3048.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 44 ألف سهم تقاسمتها 150 صفقة.