تركيا تطلب من الأردن إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة

كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن يعرب القضاة أن "السلطات التركية أبدت استعدادها للاطلاع على الشروط التي وضعها الأردن لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، بعد أن لجأ الجانب الأردني لإيقافها قبل شهر".