مصر تحصل على تمويل لتطوير شبكة نقل الكهرباء بقيمة 200 مليون دولار

وقعت مصر مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اتفاق مشروع لتطوير شبكة نقل الكهرباء بقيمة 200 مليون دولار أمريكي.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر في تصريح لها اليوم أن المشروع يهدف إلى الإسهام في تلبية الطلب على الكهرباء في المناطق ذات الأحمال الكهربائية المتزايدة ،مبينة أنه يستهدف تطوير وتوسعة شبكة نقل الكهرباء عن طريق إنشاء محطات تحويل وإضافة خطوط هوائية وكابلات أرضية لربط المحطات الجديدة بالشبكة من خلال إنشاء محطات تحويل جديدة في كل من الحوامدية والعين السخنة ، وغرب دمياط وتوريد وتركيب قواطع كهربائية وقضبان ربط، ومحولات وأنظمة قياس وحماية وتحكم، وأنظمة اتصالات، وخطوط هوائية وكابلات أرضية.
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ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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