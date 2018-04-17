الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة 8ر6 في المئة في الريع الأول من 2018

سجل الاقتصاد الصيني نموًا بنسبة 8ر6 خلال الربع الأول من العام الجاري.
وذكر مكتب الإحصاءات الرسمي في الصين، اليوم إن اقتصاد البلاد نما بنسبة 8ر6% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 متجاوزًا هدف الحكومة الصينية لنمو الاقتصاد بنسبة 5ر6% لهذا العام.
وتجاوز ثاني أكبر اقتصاد في العالم التوقعات لينمو بنسبة 9ر6% في عام 2017 ، بفضل ارتفاع التجارة الخارجية ومبيعات التجزئة.
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جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
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