أوروبا تفتح تحقيقًا في حرية تدفق الغاز الذي تبيعه قطر

قالت المفوضية الأوروبية إنها فتحت تحقيقاً في حرية تدفق الغاز الذي تبيعه قطر للبترول داخل أوروبا.

يرتكز التحقيق على ما إذا كانت اتفاقات بيع الغاز الطبيعي المسال إلى الشركات الأوروبية تكبح التدفق الحر للغاز في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وقالت المفوضية إنها تنظر في بنود عقود تمنع تحويل الغاز إلى وجهات أخرى أو تحد منه.

وأوضحت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر، في بيان "مثل تلك البنود قد تضر بالمنافسة وتحرم المستهلكين من الانتفاع بمزايا سوق طاقة أوروبية متكاملة".

ولفتت المفوضية إلى أن قطر للبترول هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وأكبر مصدر له إلى أوروبا.