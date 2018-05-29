التضامن تعلن موعد زيادة المعاشات وسعادة كبيرة لدى المواطنين

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة “غادة والي”،بأنه سيتم زيادة المعاشات بدءًا من شهر يوليو المقبل، مشددًا على كون ذلك يأتي في إطار سعي الدولة المصرية لمراعاة البعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، جاء ذلك في تصريحات الوزيرة لبرنامج مانشيت.
وقال وزير التضامن الاجتماعي مساء يوم الأمس الأثنين: “الوزارة تستهدف من خلال طرحها مبادرة «كفاية 2»، الحد من الزيادة السكانية في مصر، فأمر مهم للغاية أن تضافر جهود الدولة للقضاء على المشكلة في أقرب وقت، فتلك القضية، هي قضية اجتماعية واقتصادية من الدرجة الاولى، لذلك كان لابد من أن نحاول تغير المفاهيم بشكل كامل ومن الجذور”.
وأضافت الوزيرة في تصريحاته، بأن هناك تنسيق كامل مع وزارة الأوقاف من أجل أن يقوم الآئمة في المساجد وخلال خطبة الجمعة في القرى والمدن من أجل الحديث حول خطورة الزيادة السكانية، وهذا بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم لنشر هذه الثقافة داخل المدارس وفي عقول الطلاب.
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نجحت المغنية الشهيرة ليدي غاغا، في تحويل شوارع نيويورك إلى منصة لعرض الأزياء لكن على طريقتها الخاصة، فلفتت الأنظار في الآونة الأخيرة بسلسلة إطلالات منها الغريب وغيرها الأنيق والعصري. وغادرت النجمة ليدي غاغا استوديو "Electric Lady" في ليلة الأحد، في مدينة نيويورك الأميركية بإطلالة غريبة وسط عدد من المعجبين، حيث تقوم بتسجيل ألبومها الجديد. وارتدت الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا، معطفًا ضخمًا مطبوعا بنقشة جلد النمر ولكن بقصة الكيمونو تميّز بأكتافه وأكمامه الضخمة والطويلة، مع حزام من الجلد الأسود حدّد خصرها، ونسّقت الإطلالة مع زوجا من الأحذية العالية من النقشة نفسها وحقيبة مربعة باللون الأسود. كما اعتمدت تسريحة الشعر المشدود إلى الخلف كذيل الحصان مع الضفائر على شكل عقدة، والمكياج الصارخ مع لون شفاه برتقالي بالإضافة الى رسمة عيون القطط وخرجت ليدي غاغا في وقت سابق من هذا اليوم، للتجول
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