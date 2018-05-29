التضامن تعلن موعد زيادة المعاشات وسعادة كبيرة لدى المواطنين

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة “غادة والي”،بأنه سيتم زيادة المعاشات بدءًا من شهر يوليو المقبل، مشددًا على كون ذلك يأتي في إطار سعي الدولة المصرية لمراعاة البعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، جاء ذلك في تصريحات الوزيرة لبرنامج مانشيت.

وقال وزير التضامن الاجتماعي مساء يوم الأمس الأثنين: “الوزارة تستهدف من خلال طرحها مبادرة «كفاية 2»، الحد من الزيادة السكانية في مصر، فأمر مهم للغاية أن تضافر جهود الدولة للقضاء على المشكلة في أقرب وقت، فتلك القضية، هي قضية اجتماعية واقتصادية من الدرجة الاولى، لذلك كان لابد من أن نحاول تغير المفاهيم بشكل كامل ومن الجذور”.

وأضافت الوزيرة في تصريحاته، بأن هناك تنسيق كامل مع وزارة الأوقاف من أجل أن يقوم الآئمة في المساجد وخلال خطبة الجمعة في القرى والمدن من أجل الحديث حول خطورة الزيادة السكانية، وهذا بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم لنشر هذه الثقافة داخل المدارس وفي عقول الطلاب.