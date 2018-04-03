سموحة يفوز على المقاصة في بطولة الدوري المصري لكرة القدم

تغلب فريق سموحة على مصر المقاصة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق سموحة إلى 46 نقطة في المركز الخامس، فيما استمر مصر المقاصة في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة.