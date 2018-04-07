​الدوري الإنجليزي يحسم صحة هدف هاري كين أمام الستوك

حقّق توتنهام فوزا ثمينا بهدفين مقابل هدف أمام ستوك سيتي خلال المباراة التي جاءت ضمن حسابات الأسبوع الـ33 في البريميرليغ.

ولعب المحترف المصري رمضان صبحي أساسيا للمرة الثالثة على التوالي إلا أنه لم يستكمل المباراة حتى نهايتها ليخرج في الدقيقة 69 ويحل بدلا منه كامبيل.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني إذ افتتح النجم الدنماركي أريكسن النتيجة لصالح السبيرز في الدقيقة 52 قبل أن يسجل المهاجم السنغالي ضيوف نتيجة التعادل لستوك في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 63، عاد إريكسن ليسجل الهدف الثاني لتوتنهام بعد عرضية خدعت حارس مرمى ستوك بعد دخول هاري كين في الفرصة إلا أن الاتحاد الإنجليزي حسم الجدل حول صاحب الهدف ليحتسبها لصالح النجم الدنماركي.

وشهدت المباراة توقف كين عن تسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي ليظل في وصافة الهدافين بـ24 هدفًا ليتجمد الفارق مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عند 5 أهداف إذ غاب هذا الأسبوع عن المشاركة بسبب حصوله على راحة بقرار من مدربه يورغن كلوب استعدادًا لمباراة مانشستر سيتي المقبلة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بهذا الفوز ظلّ توتنهام في المركز الرابع برصيد 67 نقطة ليتساوى مع ليفربول ثالث الترتيب بنفس النقاط إلا أن السبيرز لديهم مباراة مؤجلة.

في المقابل، تلقى ستوك سيتي الخسارة الرابعة على التوالي في الدوري ليظل في المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة.​