​الدوري الإنجليزي يحسم صحة هدف هاري كين أمام الستوك

حقّق توتنهام فوزا ثمينا بهدفين مقابل هدف أمام ستوك سيتي خلال المباراة التي جاءت ضمن حسابات الأسبوع الـ33 في البريميرليغ.
ولعب المحترف المصري رمضان صبحي أساسيا للمرة الثالثة على التوالي إلا أنه لم يستكمل المباراة حتى نهايتها ليخرج في الدقيقة 69 ويحل بدلا منه كامبيل.
وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني إذ افتتح النجم الدنماركي أريكسن النتيجة لصالح السبيرز في الدقيقة 52 قبل أن يسجل المهاجم السنغالي ضيوف نتيجة التعادل لستوك في الدقيقة 57.
وفي الدقيقة 63، عاد إريكسن ليسجل الهدف الثاني لتوتنهام بعد عرضية خدعت حارس مرمى ستوك بعد دخول هاري كين في الفرصة إلا أن الاتحاد الإنجليزي حسم الجدل حول صاحب الهدف ليحتسبها لصالح النجم الدنماركي.
وشهدت المباراة توقف كين عن تسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي ليظل في وصافة الهدافين بـ24 هدفًا ليتجمد الفارق مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عند 5 أهداف إذ غاب هذا الأسبوع عن المشاركة بسبب حصوله على راحة بقرار من مدربه يورغن كلوب استعدادًا لمباراة مانشستر سيتي المقبلة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
بهذا الفوز ظلّ توتنهام في المركز الرابع برصيد 67 نقطة ليتساوى مع ليفربول ثالث الترتيب بنفس النقاط إلا أن السبيرز لديهم مباراة مؤجلة.
في المقابل، تلقى ستوك سيتي الخسارة الرابعة على التوالي في الدوري ليظل في المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة.
GMT 18:08 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانتعرف على سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي السبت
GMT 18:05 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانتعرف على سعر الريال اليمني مقابل الدرهم الإماراتي السبت
GMT 18:02 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانأفضل 6 مدن عالمية للاكتشاف في2018
GMT 18:01 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانتعرف على سعر الريال اليمني مقابل الجنيه السوداني السبت
GMT 17:59 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانتعرف على سعر الريال اليمني مقابل الدينار الجزائري السبت
GMT 17:59 2018 السبت ,07 إبريل / نيسان5 أسباب لزيارة مونتينيغرو قدمها خبراء السفر
GMT 17:57 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانتعرف على سعر الريال اليمني مقابل الدينار البحريني السبت
GMT 17:55 2018 السبت ,07 إبريل / نيسان«نيسان» تكشف عن «ألتيما 2019» نهاية مارس المقبل
تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
أرسل تعليقك