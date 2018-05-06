السويسري كريستيان جروس يجدّد رفضه لمنصب مدير الكرة في الزمالك

جدّد السويسري كريستيان جروس المدير الفني المنتظر لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفضه لفكرة تواجد منصب مدير الكرة في الجهاز الفني الذي سيقوده. وأكد مصدر بمجلس إدارة القلعة البيضاء أن المدير الفني يرفض وجود منصب مدير الكرة والذي يشغله أيمن حافظ وشدد المصدر على أن جروس يؤيد ضرورة الاكتفاء بمنصب المشرف علي فريق الكرة والذي يشغله إسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة الزمالك.
ويسعى مسؤولو النادي لاقناع المدير الفني السويسري باستمرار هذا المنصب بحجة أنه سيكون حلقة الوصل مع الإدارة.
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ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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