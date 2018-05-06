السويسري كريستيان جروس يجدّد رفضه لمنصب مدير الكرة في الزمالك

جدّد السويسري كريستيان جروس المدير الفني المنتظر لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفضه لفكرة تواجد منصب مدير الكرة في الجهاز الفني الذي سيقوده. وأكد مصدر بمجلس إدارة القلعة البيضاء أن المدير الفني يرفض وجود منصب مدير الكرة والذي يشغله أيمن حافظ وشدد المصدر على أن جروس يؤيد ضرورة الاكتفاء بمنصب المشرف علي فريق الكرة والذي يشغله إسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة الزمالك.

ويسعى مسؤولو النادي لاقناع المدير الفني السويسري باستمرار هذا المنصب بحجة أنه سيكون حلقة الوصل مع الإدارة.