مؤمن زكريا يتقدم للأهلي في شباك الزمالك في الدقيقة الثالثة

نجح مؤمن زكريا في تسجيل هدف التقدم لفريق الأهلي في شباك الزمالك، خلال مباراة القمة المقامة باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري المصري.
وتلقى مؤمن زكريا عرضية من وليد سليمان حولها في المرمى مباشرة، بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من أحمد الشناوي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومؤيد العجان و طارق حامد ومحمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي ومحمد الشامي وأيمن حفني و باسم مرسي.
وفي المقابل بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي و أحمد فتحي و رامي ربيعة و أيمن أشرف و علي معلول وحسام عاشور و عمرو السولية و عبد الله السعيد و وليد سليمان و مؤمن زكريا و وليد أزارو.
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جذبت النجمة العالمية آمبر هيرد، أنظار الحضور وعدسات المصورين إلى إطلالتها الأنيقة والمثيرة خلال حفلة "آرت أوف إليسيوم هيفين" الخيري، في لوس أنجلوس، ليلة السبت الماضي، وارتدت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، فستانًا شفافًا من الترتر الفضي، والذي يتمتع بذيل طويل يصل إلى الأرض مزودًا بفتحة أمامية. وأضافت هيرد زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة، ذات كعب أضاف بعض السنتيمترات إلى طولها، وقد أبرزت آمبر هيرد، جمال ملامحها بمكياج صاخب، مع بعض اللمسات من أحمر الشفاة الداكن، والماسكارا وصففت شعرها فى تسريحة فوضوية. ولم تأت الممثلة الأميركية الحفلة، وحدها بل بصحبة شقيقتها ويتنى هيرد التي تألقت في فستان أزرق منحها إطلالة جذابة، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب مرتفع، وضمت الحفلة أسماءً كبيرة بما في ذلك: إيفا مندز، كيرستن دونست، جيمس فرانكو، إيليا وود، ديفيد أركيت، علي لارتر و هايز ماك آرثر،
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