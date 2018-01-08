مؤمن زكريا يتقدم للأهلي في شباك الزمالك في الدقيقة الثالثة

نجح مؤمن زكريا في تسجيل هدف التقدم لفريق الأهلي في شباك الزمالك، خلال مباراة القمة المقامة باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري المصري.

وتلقى مؤمن زكريا عرضية من وليد سليمان حولها في المرمى مباشرة، بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من أحمد الشناوي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومؤيد العجان و طارق حامد ومحمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي ومحمد الشامي وأيمن حفني و باسم مرسي.

وفي المقابل بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي و أحمد فتحي و رامي ربيعة و أيمن أشرف و علي معلول وحسام عاشور و عمرو السولية و عبد الله السعيد و وليد سليمان و مؤمن زكريا و وليد أزارو.