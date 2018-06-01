نجم المنتخب الفرنسي نغولو كانتي يصوم رمضان 2013 سرًّا

قضى نجم المنتخب الفرنسي نغولو كانتي رمضان عام 2013 وهو يصوم سرا خلال فترة الإعداد لكأس العالم التي أقيمت في البرازيل عام 2014، وهو ما كشف عنه الدولي الفرنسي السابق جيروم روتن.
وقال جيروم في مقابلة تلفزيونية، حسب "سكاي نيوز": " في تلك الأيام كان الطقس حارا للغاية، وشعرت أن نغولو كانتي يعاني بعض الألم، لكنه لم يرغب أن يعرف أحد بالأمر".
وأردف روتن: "حتى مدرب المنتخب ديدييه ديشان لم يكن يعلم شيئا بشأن صيام كانتي رغم أن التدريبات كانت شاقة وصعبة جدا".
وأشاد جيروم روتن بقوة تحمل كانتي المذهلة، فالأخير كان يركض لـ40 كيلومترا ولا يشعر بالتعب رغم الصيام، مضيفا: " على عكسي كنت أشعر بالإرهاق الشديد بعد تلك التمارين القاسية".
كان نغولو كانتي توج في وقت سابق من الشهر الحالي بجائزة أفضل لاعب فرنسي محترف، وتفوق متوسط ميدان تشيلسي على كل من أنطوان غريزمان، كريم بنزيمة وصامويل أومتيتي.
وبالرغم من معاناة تشيلسي الإنجليزي في هذا الموسم فإن كانتي يعدّ أحد أهم اللاعبين في تشكيلة البلوز إذ شارك في 34 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر ويمتاز بقدراته البدنية العالية ومستواه الدفاعي الرائع.
ويشارك لاعب الوسط نغولو كانتي صاحب الـ27 عاما، مع منتخب الديوك في نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا، بعد اختياره من قبل المدرب ديدييه ديشان، إذ حل المنتخب الفرنسي في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات أستراليا وبيرو والدنمارك.
كان اللاعب الأسمر بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي بولون الفرنسي ثم لعب لنادي كاين لمدة موسمين، وفي عام 2015، مع نادي ليستر سيتي مقابل 8 ملايين يورو وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز في أول موسم له في إنجلترا.
وفي يوليو/ تمُّوز 2016، وقع كانتي عقدا مع نادي تشيلسي مقابل 32 مليون جنيه إسترليني، بعد توقيعه عقدا لمدة خمس سنوات مع النادي.
وفي نهاية موسمه الأول مع البلوز حقق كانتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وحصل على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، كما حصل أيضا على جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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