محمد صلاح في المركز الـ18 لأسرع لاعبي الدوري الإنجليزي

نشرت صحيفة "ديلي ميل" الانجليزية، مساء اليوم الجمعة، تقريراً عن أسرع 20 لاعباً في الدوري الانجليزي الممتاز "بريمييرليج" للموسم الجاري .

واحتل محمد صلاح نجم ليفربول ولاعب المنتخب الوطني المركز الثامن عشر في هذه القائمة التي تصدرها الدولي الألماني ليروي ساني جناح مانشستر سيتي المتوج بلقب المسابقة هذا الموسم .

وقالت الصحيفة : " أن صلاح الذي إكتسح كل الجوائز والترشيحات هذا الموسم، بعد أن سجل 30 هدفاً خلال الموسم الجاري احتل المركز الـ 18 في القائمة " .وأضافت أن صلاح تفوق علي أوكسليد تشامبرلين زميله في ليفربول، كما أن قائمة الأسرع في البريمييرليج ضمن خمسة مدافعين وهم كوسيلني وروديجير وكايل والكر، وفان انهولت، وكيكو فيمينيا .وجاءت القائمة كالتالي :