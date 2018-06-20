حقيقة انسحاب اللاعب محمد صلاح من معسكر منتخب مصر في روسيا

نفى مدير منتخب مصر، إيهاب لهيطة، ما يتردد منذ صباح اليوم الأربعاء، حول انسحاب محمد صلاح من معسكر منتخب مصر المقام حاليًا في مدينة جروزني الروسية، استعدادًا لمواجهة منتخب السعودية المرتقبة والمقرر لها الاثنين المقبل في تمام الرابعة مساءًا، في ختام دور المجموعات لبطولة مونديال روسيا 2018.

وأكد مدير المنتخب المصري، أن ما يثار حاليًا لا أساس له من الصحة على الإطلاق، حيث لم ينفعل اللاعب على أي من المسؤولين عن الفراعنة أو على المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بالأمس، بسبب تواجد الجماهير ونجوم الفن في نفس الفندق الخاص ببعثة الفراعنة.

وأشار إيهاب لهيطة، أن محمد صلاح، النجم الدولي لاعب ليفربول ومنتخب مصر، لاعب ملتزم ومهذب ومحترف أيضًا، ولا صحة لما يتردد حول دخوله في أزمة معه هو شخصيًا، أو مع هاني أبو ريدة، عقب الخسارة أمام روسيا بنتيجة 3\1، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الاولى في مونديال كأس العالم.

جدير بالذكر، أن شائعات قد تم تداولها على نطاق واسع صباح اليوم الأربعاء، تفيد بنشوب خلاف شديد بين محمد صلاح وإيهاب لهطية وهاني أبو ريدة، حيث قام اللاعب المصري بتوجيه إتهامات لهم بتحمل مسؤولية الخسارة بسبب الجماهير ونجوم الفن الذين شتتوا انتباههم في فندق الإقام في مدينة سانت بيترسبرج.

وكان المنتخب المصري قد خسر أمس الثلاثاء أمام روسيا بنتيجة 3\1، ليعتبر ضمن أول المنتخبات العربية المودعة لبطولة كأس العالم “إكلينيكيًا”.