المنتخب السعودي يصل إلى ملعب لوجنيكي

وصل منتخب السعودية منذ قليل إلى ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية "موسكو"، استعداداً لمواجهة روسيا فى الخامسة مساء اليوم، فى افتتاح بطولة كأس العالم التى تقام بروسيا حتى 15 يوليو المقبل.