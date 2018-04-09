فرناندو توريس يعلن رحيله عن أتلتيكو

أعلن مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، فرناندو توريس، اليوم الإثنين، أن هذا الموسم سيكون الأخير له في صفوف الفريق، ويأمل أن ينهي فترة لعبه في النادي بالاحتفال بلقب.