صور للرئيس محمود عباس داخل المستشفى الاستشاري في رام الله

نشرت الرئاسة الفلسطينية صورا للرئيس محمود عباس أبو مازن من داخل المستشفى الاستشارى فى رام الله، وتؤكد تمتعه بصحة جيدة ويظهر فى الصور نجليه ياسر وطارق.

فيما قال مستشار الرئيس الفلسطينى محمود عباس أنه زار أبومازن فى المستشفى الاستشارى فى رام الله وقضى معه وعائلته نصف ساعة، موضحا أن الرئيس يتحدث عن أوضاع الفلسطينيين والأوضاع الدولية وهو بخير وروحه المعنوية عالية وقد تقدمت صحته، ومن المنتظر أنه بعد يومين أو ثلاثة سيغادر المستشفى بإذن الله سليماً معافى.