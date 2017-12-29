الخارجية اليمنية تندد بانحياز منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لصف الحوثيين وتطالب بتغييره
GMT 17:36 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرالخارجية اليمنية تؤكد ان النفوذ الايراني يسعى لاستخدام الميليشيات الحوثية المتطرفة للإضرار بالأمن الإقليمي والعربي بعد أن ساعدها على احداث دمار هائل في كل المدن والبلدات اليمنية التي اجتاحتها المليشيات.
GMT 17:34 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرالخارجية اليمنية تؤكد ان السلوك العدواني المتمثل باستهداف المملكة بالصواريخ الباليستية يعكس مدى الخطورة التي باتت تشكلها هذه الجماعة المتطرفة والدرجة التي وصل إليها النفوذ الايراني عليها .
GMT 14:18 2017 الأحد ,10 كانون الأول / ديسمبروزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي يؤكد أن معركة اليمن هي معركة كل العرب للدفاع عن الهوية والأرض اليمنية، والأمة وعلى الأشقاء تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة.
GMT 18:51 2017 الأربعاء ,09 آب / أغسطسالخارجية اليمنية تدين اعتداء ميليشيات الحوثى وصالح على السفارة السودانية في صنعاء
GMT 07:21 2017 الثلاثاء ,25 تموز / يوليواعتقال أحمد برعود وعبد الله اليزيدي من قائمة الإرهاب المدعوم قطرياً
ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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