توسع دائرة المعارك بين قوات الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي الموالية لإيران إلى الجهة الشرقية في مدينة تعز
GMT 13:12 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرالبيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يدين ميليشيات الحوثي التابعة لإيران لإطلاق صاروخ إيراني الصنع على الرياض في كانون الأول 2017
GMT 14:30 2018 الجمعة ,19 كانون الثاني / ينايرميليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية في شرق مدينة تعز بالمدفعية الثقيلة
GMT 10:28 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / ينايرتحالف دعم الشرعية يتهم ميليشيات الحوثي باستهداف مناطق مدنية بالصواريخ
GMT 20:25 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرالتحالف العربي يأسف لبيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن المنحاز لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بعد أن وصفها بسلطات الأمر الواقع
GMT 15:48 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالمالكي يؤكد أن عمليات التحالف استهدفت قادة ميدانيين لميليشيات الحوثي على الحدود
استولت الإعلامية الأيرلندية لورا ويتمور على المشهد العام بالصور الرسمية في حفلة جوائز التلفزيون الوطني الـ 23، وقد خطفت الأنظار لإطلالتها المذهلة حيث ارتدت بدلة سوداء مصممة من قطعتين لتظهر جنبا إلى جنب الممثلة جورجي بورتر وكاتي برايس. واشتهرت المذيعة التلفزيونية البالغة من العمر 32 عاما بأنها عملت على عدد من التصاميم للكاميرا، مع تسليط الضوء على جمالها الأيرلندي في مختلف الأحداث. واختارت لورا سترة مفتوحة حتى السرة لتكشف عن جسدها اسفلها مع زوج من السراويل القصيرة، واكملت اطلالتها بزوج من الأحذية من نفس اللون وذات كعب اضافت إلى طولها مزيدا من السنتيمترات بالاضافة إلى حقيبة صغيرة مربعة الشكل ومتعددة الألوان. وقد زينت معصمها بأسورة فضية واقترن ذلك مع خاتم مطابقا مع سلسلة رقيقة من الماس حول عنقها. وفي الوقت نفسه، خطفت الممثلة جورجي بورتر الأنظار لصورتها الرسمية بالحفلة حيث ظهرت
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