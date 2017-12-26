مقاتلات التحالف تستهدف تجمعات للحوثيين خلف مرتفعات الحماجرة جنوب مركز مديرية صرواح غرب محافظة مأرب شرقي اليمن.
GMT 16:46 2017 الجمعة ,15 كانون الأول / ديسمبرمقاتلات التحالف تستهدف تجمعات لمليشيا الحوثي في منطقة صبرين شرق اليمن
GMT 22:47 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبرمقاتلات التحالف تسقط منشورات في صنعاء تدعو المواطنين للتعاون لتخليص اليمن من الحوثي
GMT 02:33 2017 السبت ,21 تشرين الأول / أكتوبرمقاتلات التحالف تقصف معسكرات في صنعاء
GMT 08:28 2017 الأربعاء ,03 أيار / مايومقتل 24 مسلحا من ميليشيا الحوثى وصالح فى غارات ومواجهات باليمن
GMT 11:47 2017 الأحد ,05 آذار/ مارسمقاتلات التحالف تقصف مواقع للحوثيين وصالح في نهم شرق صنعاء
ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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