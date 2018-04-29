مجاميع من مسلحي الحوثي الانقلابية تسلم ‏نفسها للجيش اليمني مع قائدها في البيضاء

سلمت مجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، أنفسها طواعية للجيش اليمني في جبهة قانية بين محافظتي البيضاء ومأرب .
وقال مصدر عسكري يمني إن مجاميع من المليشيا تسللوا مع قائدهم من مواقعهم خفية إلى قرب أحد مواقع الجيش في منطقة قانية وطلبوا الأمان وسلموا أنفسهم طواعية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية .
وتواجه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران انتكاسات وهزائم متلاحقة في جبهات محافظة البيضاء حيث يحرز الجيش اليمني، مسنودًا بالتحالف العربي تقدمًا كبيرًا في عدد من المديريات العشرين للمحافظة .
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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