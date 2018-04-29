مجاميع من مسلحي الحوثي الانقلابية تسلم ‏نفسها للجيش اليمني مع قائدها في البيضاء

سلمت مجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، ‏أنفسها طواعية للجيش اليمني في جبهة قانية ‏بين ‏محافظتي البيضاء ومأرب .

وقال مصدر عسكري يمني إن مجاميع من ‏المليشيا تسللوا مع قائدهم من مواقعهم خفية إلى ‏قرب ‏أحد مواقع الجيش في منطقة قانية وطلبوا ‏الأمان وسلموا أنفسهم طواعية، وفقا لوكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية .‏

وتواجه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ‏انتكاسات وهزائم متلاحقة في جبهات محافظة ‏البيضاء حيث يحرز الجيش اليمني، مسنودًا ‏بالتحالف العربي تقدمًا كبيرًا في عدد من ‏المديريات العشرين للمحافظة .