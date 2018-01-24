غارات لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين في منطقة العطفين في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن.
GMT 16:03 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / ينايرطيران التحالف العربي يشن 4 غارات على مواقع الحوثيين في مديرية ميدي شمال غربي اليمن
GMT 07:17 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرطيران التحالف العربي يشن 3 غارات على منطقة محضة في محافظة صعدة اقصى شمال اليمن.
GMT 03:27 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف العربي يشن 3 غارات على مديرية حوث في محافظة عمران شمالي اليمن
GMT 03:25 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف العربي يشن 5 غارات على جبل المرحة جوار مصنع اسمنت عمران شمال العاصمة اليمنية صنعاء
GMT 12:31 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرالأمم المتحدة تعلن مقتل 135 مدنيًا على الأقل في غارات لـ (التحالف العربي )على اليمن خلال عشرة أيام
عادت عارضة الأزياء كايا جيرير، مرة أخرى بإطلالة مذهلة خلال عرض لمصمم الأزياء العالمي كارل لاغرفيلد، الذي يعدّ من أهم المصممين العالميين في مجال الموضة والأزياء، بعد أن قدّمت أول عرض لها في مهرجان شانيل من خلال افتتاح أسبوع الموضة في باريس ربيع وصيف 2018 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وظهر جيرير ابنة السوبر موديل سيندي كراوفورد بإطلالة مميزة، وامتاز حياكة الفستان بـ"هوت كوتور" أي "الخياطة الراقية"، فهي تعد آخر صيحات الموضة العالمية. بعد أيام فقط من إعلانها عن مشاركتها مع المصمم الألماني، أثبتت ابنة عارضة الأزياء سيندي كروفورد أنها استطاعت أن تعتلي بقوة أعلى قائمتها لأفضل عارضات الأزياء الشهيرة. ظهرت كايا بفستان من اللون الوردي مع أكمام مغطاة بالريش، ذات التنورة الواسعة، بالإضافة إلى الأزهار التي تعلو حجاب الدانتيل الأسود، التي برز ملامحها الجميلة، وتزين فستانها مع تصميم الأزهار المعقدة
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