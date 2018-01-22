توقيف راكبة في مطار القاهرة بحيازتها 10 قطع حشيش

نجحت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين، في ضبط راكبة بحوزتها مواد مخدرة حشيش، مسافرة على طائرة الخطوط الألمانية المتجهة إلى فرانكفورت أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط الألمانية لوفتهانزا المتجهة إلى فرانكفورت.

اشتبهت سلطات المطار في راكبة وبتفتيشها عثر بحوزتها على "10 قطع" من مادة بنية اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر كانت تخفيهم بين طيات ملابسها الداخلية التي ترتديها أسفل حزام الوسط