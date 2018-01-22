توقيف راكبة في مطار القاهرة بحيازتها 10 قطع حشيش

نجحت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين، في ضبط راكبة بحوزتها مواد مخدرة حشيش، مسافرة على طائرة الخطوط الألمانية المتجهة إلى فرانكفورت أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط الألمانية لوفتهانزا المتجهة إلى فرانكفورت.
اشتبهت سلطات المطار في راكبة وبتفتيشها عثر بحوزتها على "10 قطع" من مادة بنية اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر كانت تخفيهم بين طيات ملابسها الداخلية التي ترتديها أسفل حزام الوسط
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خطفت الممثلة كيرا نايتلي، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في مهرجان سندانس السينمائي بعد أن كشفت عن تعرضها لاعتداء جنسي أربع مرات خلال المساء. ظهرت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، مرتدية بدلة سهرة باللون الأسود خلال العرض الأول لفيلمها الأخير "Colette"، يوم السبت، حيث أبدت أول ظهور علني لها منذ الادعاءات. وقالت الممثلة لـ"فاريتي" الأسبوع الماضي: "في حياتي الشخصية، عندما كنت في الحانات، يمكنني أن اتذكر انه تم الاعتداء عليّ أربع مرات بطرق مختلفة. وارتدت كيرا سترة عشاء تقليدية، قميص أبيض بياقة وربطة عنق زادته أناقة، مع بنطلون أسود واسع الساق وكعب أسود لطيف، وكان شعرها الأسود ملموم مع أحمر شفاه زادها جاذبية. نجمة Caribbean the of Pirates The شنت هجوما حادا على صناعة السينما في هوليوود فيما يتعلق بالسلوكيات السيئة تجاه النساء من قبل البعض.
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