أمير قطر والرئيس الإيراني يتفقان على رؤية واحدة بشأن اليمن خلال اتصال هاتفي
GMT 12:26 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيوميليشيات الحوثي الإيرانية تمنع خروج المدنيين من منطقة كيلو 16 وشارع الخمسين في الحديدة
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GMT 12:18 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيواستنفار لدى ميليشيات الحوثي داخل مدينة الحديدة
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GMT 12:05 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيواندلاع حريق في منطقة النقب بفعل طائرة ورقية حارقة أُطلقت من قطاع غزّة
جَذَبَت الممثلتان جينا كولمان وليلى كولينز أنظار الحضور بإطلالاتهما في نهائي كأس مباراة بولو الخيرية، الذي أقيم بويندسور في المقاطعة الإنجليزية بيركشاير الأحد، إلى جانب العديد من المشاهير الآخرين. بدت نجمتا هوليوود جميلتين بألوان الباستيل الأنيقة في هذا الحدث الذي استضافته الملكة إليزابيث الثانية، ويعدّ الحدث واحدا من أفضل بطولات البولو الخمسة في العالم، حيث يجذب أهم المشاهير، وتمت تسمية برنامج البولو المرموق، الذي يُقام سنويا، تحت شرف صاحبة الجلالة ليجذب الضيوف من أعلى المستويات في المجتمع. وظهرت جينا كولمان، البالغة من العمر 32 عاما، بإطلالة رقيقة، مرتدية فستانا باللون الأبيض، ويتميز برقبة عالية وأكمام قصيرة ويتزيّن بعدد من الأزرار السوداء من الأعلى إلى أسفل الخصر في خط مستقيم، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء الأنيقة، وأمسكت بيدها حقيبة دائرية باللون الأسود والكريمي. وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وأحمر الشفاه النيوود، وتركت شعرها منسدلا
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