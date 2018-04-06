غارات جوية تستهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق لأول مرة منذ عشرة أيام

أعلن المرصد السوري اليوم الجمعة عن غارات جوية استهدفت مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق لأول مرة منذ عشرة أيام والنظام يتهم جيش الإسلام بقصف معبر قرب المدينة.