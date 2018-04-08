مجموعات من المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود، اليوم ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قبل قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية في القدس أن 33 مستوطنا يهودياً نفذوا ، جولات مشبوهة واستفزازية في المسجد، وارتدى معظمهم اللباس التلمودي التقليدي .