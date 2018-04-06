أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الجمعة أن العقوبات جاءت على خلفية اتهام هذه الشخصيات والكيانات في التدخل بالشأن الأوكراني ودعم نظام الأسد وتدبير هجمات إلكترونية ضد أهداف أميركية