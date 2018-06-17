الاحتلال يعتقل شابا وطفلين من مخيم الجلزون

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابا وطفلين من مخيم الجلزون، شمال رام الله.

وأفاد عضو اللجنة الشعبية في المخيم رائد صافي، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت ثلاثة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل كلا من: رائد البياري (18 عاما)، وقصي بركات (15 عاما)، وسلطان العموري (15 عاما).

وذكر صافي أن جنود الاحتلال سلموا المواطن سائد المصري تبليغا لنجله لمراجعة مخابراتهم، مشيرا إلى أن مواجهات اندلعت في المخيم عقب اقتحامه، دون أن يبلغ عن إصابات.