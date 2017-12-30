محكمة مصرية تقضي بسجن الرئيس المعزول محمد مرسي 3 سنوات

قضت محكمة مصرية قبل قليل، بسجن الرئيس المعزول محمد مرسي 3 سنوات بتهمة إهانة السلطة القضائية
GMT 10:33 2017 السبت ,25 تشرين الثاني / نوفمبرمحكمة مصرية تقضي بإعدام 7 متهمين والسجن المؤبد لـ10 في قضية قتل "داعش" لأقباط مصريين في ليبيا
GMT 12:08 2017 الثلاثاء ,09 أيار / مايومحكمة مصرية تلغي حكم بالسجن المؤبد على مرشد الاخوان و حجازي و البلتاجي و المشدد لآخرين ..و اعادة محاكمتهم أمام دائرة اخرى.
GMT 18:24 2016 الثلاثاء ,07 حزيران / يونيوالحكم بالسجن غيابيًا على إعلاميين
ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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