غارتان جويتان لمقاتلات التحالف العربي استهدفتا مبنى التلفزيون في مديرية الثورة شمال غرب العاصمة صنعاء شمال اليمن.
GMT 05:13 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرانفجار عنيف يهز منطقة الحصبة شمال العاصمة صنعاء شمال اليمن تزامنا مع تحليق لمقاتلات التحالف العربي
GMT 14:08 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / ينايرمقاتلات التحالف العربي تستهدف بغارتين جويتين مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية شمال اليمن
GMT 13:31 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / ينايرغارتان جويتان لمقاتلات التحالف العربي على مواقع الحوثيين شمال العاصمة صنعاء شمال اليمن
GMT 19:44 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / ينايرمقاتلات التحالف العربي تشن 9 غارات جوية على مواقع الحوثيين في مديريتي حرص وميدي بمحافطة حجة شمال اليمن
GMT 18:45 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / ينايرمقاتلات التحالف العربي تلقي منشورات تحذيرية على محافظتي حجة شمال والحديدة غربي اليمن
خطفت الممثلة كيرا نايتلي، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في مهرجان سندانس السينمائي بعد أن كشفت عن تعرضها لاعتداء جنسي أربع مرات خلال المساء. ظهرت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، مرتدية بدلة سهرة باللون الأسود خلال العرض الأول لفيلمها الأخير "Colette"، يوم السبت، حيث أبدت أول ظهور علني لها منذ الادعاءات. وقالت الممثلة لـ"فاريتي" الأسبوع الماضي: "في حياتي الشخصية، عندما كنت في الحانات، يمكنني أن اتذكر انه تم الاعتداء عليّ أربع مرات بطرق مختلفة. وارتدت كيرا سترة عشاء تقليدية، قميص أبيض بياقة وربطة عنق زادته أناقة، مع بنطلون أسود واسع الساق وكعب أسود لطيف، وكان شعرها الأسود ملموم مع أحمر شفاه زادها جاذبية. نجمة Caribbean the of Pirates The شنت هجوما حادا على صناعة السينما في هوليوود فيما يتعلق بالسلوكيات السيئة تجاه النساء من قبل البعض.
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