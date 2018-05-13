الجيش السوري يدمر أوكاراً وتحصينات للإرهابيين في شمال حي الحجر الأسود

دمرت وحدات من الجيش العربي السوري خلال عملياتها العسكرية المتواصلة في جنوب دمشق أوكاراً للإرهابيين المتحصنين في الجزء الشمالي من حي الحجر الأسود.

وأشار إلى أن سلاحي الجو والمدفعية في الجيش وجها خلال الساعات الماضية ضربات مركزة على محاور تحرك الإرهابيين وبؤرهم المنتشرة في الخنادق والأنفاق ما اسفر عن تكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد.

ولفت الى أن وحدات الجيش دحرت الإرهابيين من مبنى مركز التطوير التربوي وعدد من كتل الأبنية في أقصى شمال غرب الحجر الأسود بعد اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين حيث يواصل عناصر الجيش عملياتهم في المنطقة لتوسيع مساحة الأمان فيها وتأمين تثبيت نقاط جديدة تكون منطلقا لبدء عمليات جديدة على هذا المحور.

وبين أن الجيش يتبع خلال عملياته تكتيكات قتالية تتناسب مع طبيعة المنطقة السكنية وانتشار القناصين الإرهابيين في الأبنية وصولاً إلى استسلامهم أو القضاء عليهم وتطهير جنوب دمشق من الإرهاب بشكل كامل.

وتنفذ وحدات الجيش منذ أكثر من 20 يوماً عملية عسكرية لإنهاء الوجود الإرهابي في جنوب دمشق تمكنت خلالها من قطع خطوط امداد الإرهابيين وتضييق الخناق عليهم بعد تحرير أحياء الجورة والعسالي والقدم والمأذنية ومعظم حي الحجر الأسود.