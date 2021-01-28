شكري يؤكد على ثقة مصر في استمرار الدعم لعملية السلام

عبرت مصر عن «ثقتها» في استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للقضية الفلسطينية، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، مع الممثلة الخاصة للاتحاد لعملية السلام في الشرق الأوسط، سوزانا تريستل، التي تزور القاهرة هذه الأيام.ووفق المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، فإن الوزير شكري أطلع تريستل على «الجهود الحثيثة» التي تبذلها القاهرة، سواء على ضوء الاتصالات المصرية المتوالية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أو في سياق الأُطر الدولية المختلفة، وآخرها اجتماع القاهرة الرباعي بمشاركة وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا، من أجل تحريك جهود السلام، وخلق بيئة مواتية تدفع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للانخراط في مسارٍ تفاوضي جادّ وبنّاء، وصولاً إلى تسوية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تطرق اللقاء إلى الجهود المصرية في إطار المُصالحة الفلسطينية، مع «التشديد على ضرورة ترجمة هذا المُناخ الإيجابي إلى واقع عملي على الأرض». وأعرب وزير الخارجية للمسؤولة الأوروبية، عن «ثقته في استمرار الدعم الأوروبي للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، وبما في ذلك في إطار وكالة الأونروا».ووفق بيان الخارجية المصرية، فإن ممثلة الاتحاد الأوروبي أطلعت الوزير شكري على نتائج اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية، وعرضت الرؤية الأوروبية لإحياء المفاوضات بين الجانبين. ونقل البيان إشادة تريستل بـ«دور مصر الداعم لعملية السلام في الشرق الأوسط، ومستوى التنسيق القائم مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، معربة عن تطلعها لاستمرار وتيرة التشاور والتعاون مستقبلاً» وكانت المبعوثة الأوروبية التقت، أول من أمس، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذي أعرب بدوره عن تطلعه لدور أوروبي أكثر فعّالية على صعيد إحياء العملية السلمية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ووضعها على المسار السليم المؤسس على المحددات الدولية المعروفة، وعلى مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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