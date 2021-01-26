وزير الخارجية الموريتاني يلتقي برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي

التقى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم، برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بموريتانيا جياكومو دورازو. وتم خلال اللقاء وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، التطرق إلى الدور المهم الذي يضطلع به الاتحاد في خدمة الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل، إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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