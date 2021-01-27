وزير الخارجية المصري يلتقي بالممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، بالممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تريستل التي تزور مصر حاليًا. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في تصريح اليوم، أن اللقاء تناول بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية وفرص إعادة انخراط الأطراف المعنية في مسار السلام، حيث أعرب شكري للمسؤولة الأوروبية عن ثقته في استمرار الدعم الأوروبي للقضية الفلسطينية على جميع الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بوكالة الأونروا.

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