بايدن يعين مجموعة من العلماء في إدارته ويحدد خططه لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن سلسلة خطوات سيتخذها في مواجهة كورونا، كاشفا عن مجموعة من العلماء ستساند إدارته في اتخاذ القرارات المتعلقة بالوباء وقال بايدن عبر "تويتر" إن "العلم سيظل دائما في طليعة إدارتي - وسيضمن هؤلاء العلماء المشهورون عالميا أن يرتكز كل ما نقوم به على العلم والحقائق والحقيقة" ونشر الرئيس المنتخب أسماء العلماء الذين عينهم في إدارته الجديدة وعلى رأسهم إريك لاندر وألوندرا نيلسون وغيرهم.

وفي شأن الخطوات المقبلة لإدارته بمواجهة كورونا، أكد بايدن أنه سيسمح بتلقيح المزيد من الناس، وسيعمل على خلق المزيد من الأماكن لتلقيحهم، كما سيحشد المزيد من الفرق الطبية وسيزيد إمدادات اللقاح أما على المستوى الاقتصادي، فشدد بايدن على أنه لا يمكن أن يترك الأمريكيين يجوعون، وقال: "لا يمكننا السماح بطرد الناس. لا يمكننا مشاهدة الممرضات والمعلمين يفقدون وظائفهم. يجب أن نتحرك" وأضاف: "ليس لدينا واجب اقتصادي للعمل الآن فحسب، بل لدينا التزام أخلاقي في هذا الشأن".

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