العقوبات الأميركية ضد حزب الله وداعميه تكشف مفاجآت من العيار الثقيل
آخر تحديث GMT18:26:06
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبار » تحقيقات

العقوبات الأميركية ضد "حزب الله" وداعميه تكشف مفاجآت من العيار الثقيل

العرب اليوم -

العرب اليوم - العقوبات الأميركية ضد "حزب الله" وداعميه تكشف مفاجآت من العيار الثقيل

حزب الله اللبناني
بيروت - العرب اليوم

فرضت الولايات المتحدة امس عقوبات على شركتين وأحد الأفراد لصلاتهم بـ”حزب الله”، واوضحت وزارة الخزانة الاميركية ان الشركتين هما “آرش كونسالتين” للدراسات والاستشارات الهندسية، و”معمار” للهندسة والمقاولات، اللتين يحصل المجلس التنفيذي للحزب على أرباح منهما. كذلك أشارت إلى تصنيف سلطان خليفة أسعد، وهو مسؤول في المجلس التنفيذي لـ”حزب الله”، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالشركتين، على لائحة العقوبات.

هذه المرة، لم تصب العقوبات شخصيات سياسية من الصف الاول، أوالوزن الثقيل اذا جاز القول، على غرار الاسمين اللذين ادرجا على اللائحة السوداء الاميركية الاسبوع الماضي، اي الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، بل جاءت “عادية” شبيهة بالعقوبات التي دأبت على اصدارها الادارة الاميركية منذ وصول الرئيس دونالد ترامب الى البيت الابيض… غير ان هذه “الاستكانة” في النَفَس الاميركي تجاه لبنان، وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية”، يجب الا تفهم خطأ، أو أن تُفسَّر تراجعا عن سياسة “التصعيد” التي قررت واشنطن انتهاجها لبنانيا منذ 4 آب. ففي رأي المصادر، الوتيرة الاسبوعية للعقوبات، تدل بحد ذاتها، الى ان التشدد قائم، قبل ان تشير الى ان الايام القليلة المقبلة، ستحمل مفاجآت اميركية للبنان، من العيار الثقيل، اذا لم يتغيّر السلوك السياسي ومسار الامور استراتيجيا واصلاحيا في بيروت.

المصادر توضح ان الكل في الداخل بات يدرك هذا الواقع. من هنا، نرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه السياسي اي التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، يزينون خطواتهم ومواقفهم جيدا، ويتعاطون مع ملف تأليف الحكومة خصوصا، والقضايا المحلية والاقليمية، عموما، بلهجة جديدة، فيها تمايز عن حزب الله، يحمل في طياته انتقادا له ولاصراره على المثالثة المبطنة ولقتاله في سوريا واغراقه لبنان في صراعات المحاور. السبّب في هذا التحوّل الجذري والنوعي في موقف العهد والبرتقالي، هو الخوف من العقوبات، تتابع المصادر. فليس سهلا ان يتم إدراج اسم باسيل او اي من معاوني رئيس الجمهورية مثلا على لائحة “المغضوب عليهم” اميركيا ودوليا، خاصة عندما يكون باسيل يضع نصب عينيه، وإن نفى ذلك، الوصول الى بعبدا خلفا للرئيس عون.

حتى الساعة، حجم التباعد بين الحزب والفريق الرئاسي، لا يزال ضيقا. فتفاهم مار مخايل قائم والمحادثات بين الجانبين مستمرة خلف الكواليس لضبط التباينات والبحث عن ارضية مشتركة “حكوميا” وسياسيا. غير ان هذه الازدواجية البرتقالية لا يمكن ان تستمر طويلا، ولن تنفع اميركيا، في ظل اصرار واشنطن على معاقبة كلّ من يساعدون حزب الله سياسيا وماليا. من هنا، فإن المطلوب من العهد، اذا اراد حماية رأسه من مقصلة العقوبات، الطلاق النهائي مع الحزب. فهل سيفعل؟ الامر صعب ودقيق، تردف المصادر. واشنطن تراهن على ان تفقد الضاحية الغطاء المسيحي الثمين الذي تنعم به اليوم.

فنزعُ هذا “الغلاف” عنها، سيكون خسارة كبيرة للحزب، الذي سيرى نفسه معزولا في الداخل، عاريا من اي مظلّة لا سنية ولا درزية ولا مسيحية وازنة، ما سيقلّص تلقائيا قدرته على التحكّم بالسفينة اللبنانية وبعمل المؤسسات فيها، كما هو فاعل اليوم.. لكن هل رهانها في مكانه؟ لا جواب بعد، خاصة وان الرئيس عون والتيار، صحيح يخشيان العقوبات، الا انهما ايضا مدينان للحزب بالكثير، ويخشيان إغضابه، ما يضعهما في موقع حرج لا يحسدان عليه: هل يبتعدان عن الحزب – وهو قرار فيه إنعاش لعلاقات لبنان العربية والخليجية والدولية بقدر ما فيه إفادة للتيار كتيار – ام يبدّيان التحالف معه؟

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

فرنسا قالت أنه لا دليل على وجود مخازن متفجرات لـ "حزب الله"

جعجع يُؤكّد أنّ "حزب الله" يضرب المبادرة الفرنسية بالمطالبة باختيار وزير المال

تحقيقات
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

العقوبات الأميركية ضد حزب الله وداعميه تكشف مفاجآت من العيار الثقيل العقوبات الأميركية ضد حزب الله وداعميه تكشف مفاجآت من العيار الثقيل



أخبار ذات صلة

GMT 00:17 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

القبض على مجموعة مسلحة تختطف المواطنين في طبرق الليبية
العرب اليوم - القبض على مجموعة مسلحة تختطف المواطنين في طبرق الليبية

GMT 03:01 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

جنوب أفريقيا تعلق رسميا على تقارير تتهم إيران باستغلال أراضيها للانتقام من أميركا
العرب اليوم - جنوب أفريقيا تعلق رسميا على تقارير تتهم إيران باستغلال أراضيها للانتقام من أميركا

GMT 03:11 2020 الخميس ,17 أيلول / سبتمبر

اعترافات صادمة لمنفذ الجريمة التي هزت الرأي العام في العراق
العرب اليوم - اعترافات صادمة لمنفذ الجريمة التي هزت الرأي العام في العراق

GMT 01:33 2020 الخميس ,17 أيلول / سبتمبر

اشتباكات "سن الفيل" في لبنان توقظ شبح "حرب الإلغاء" وتُثير هواجس المسيحيين
العرب اليوم - اشتباكات "سن الفيل" في لبنان توقظ شبح "حرب الإلغاء" وتُثير هواجس المسيحيين

GMT 03:01 2020 الأربعاء ,16 أيلول / سبتمبر

"إيكواس" تخفق في الاتفاق مع المجلس العسكري في مالي
العرب اليوم - "إيكواس" تخفق في الاتفاق مع المجلس العسكري في مالي

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

اختارت هذه المرة حذاء "ستيليتو" بلون نيود من "رالف لورين"

كيت ميدلتون تخطف الأنظار بـ"الأحمر" في أحدث إطلالة لها

لندن_العرب اليوم

في أحدث إطلالات كيت ميدلتون خطفت دوقة كامبريدج الأنظار باللون الأحمر مع تنسيق القناع المناسب مع اللوك، فكيف بدت احدث اطلالات كيت مديلتون... تابعي معنا التفاصيل الكاملة.شارك دوق ودوقة كامبريدج في ثلاث ارتباطات في لندن بريدج ووايت تشابل للقاء المجتمعات المحلية، والاستماع إلى التحديات التي واجهوها خلال الأشهر الستة الماضية وإلقاء الضوء على الأفراد الذين ذهبوا إلى أبعد الحدود لمساعدة الآخرين خلال هذا الوقت الاستثنائي.وقد رفعت دوقة كامبريدج أكمامها لتقديم وجبات لذيذة في مخبز Beigel Bake Brick Lane الشهير برفقة الأمير وليام وذلك بهدف تسليط الضوء على كيفية تعامل المجتمعات خلال جائحة كوفيد 19. الثنائي الغائب عن اللقاءات العلنية منذ يوليو الماضي، بدا مرتاحاً وسعيداً وقد أعادت كيت ميدلتون إرتداء فستان من ماركة Beulah London للمناسبة، يبلغ ثمنه &p...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:16 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

تألقي بجاذبية اللون الأصفر في صيف 2020 واستمتعي بدفء الشمس
العرب اليوم - تألقي بجاذبية اللون الأصفر في صيف 2020 واستمتعي بدفء الشمس

GMT 00:43 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

إليك أفضل برنامج سياحي متنوع لزيارة سريلانكا في 7 أيام
العرب اليوم - إليك أفضل برنامج سياحي متنوع لزيارة سريلانكا في 7 أيام

GMT 00:23 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

تعرفي على طُرق تزيين المنزل بـ"ديكور الخوص" وتخلصي من الروتين
العرب اليوم - تعرفي على طُرق تزيين المنزل بـ"ديكور الخوص" وتخلصي من الروتين

GMT 06:34 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

بومبيو ينتقد الصخب العسكري الصيني ويصفه بـ"الصخب"
العرب اليوم - بومبيو ينتقد الصخب العسكري الصيني ويصفه بـ"الصخب"

GMT 06:20 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

أحمد خميس يُغازل مشاعل الشيحي بمنشور جديد بـ"الفلبينية" عبر "انستغرام"
العرب اليوم - أحمد خميس يُغازل مشاعل الشيحي بمنشور جديد بـ"الفلبينية" عبر "انستغرام"

GMT 02:20 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

تعرفي على أجمل موديلات فساتين "كلوش شيفون" لعام 2020
العرب اليوم - تعرفي على أجمل موديلات فساتين "كلوش شيفون" لعام 2020

GMT 00:33 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

اكشتف معنا أفضل وأغلى المطاعم في العالم من حيث التكلفة وتناول الطعام
العرب اليوم - اكشتف معنا أفضل وأغلى المطاعم في العالم من حيث التكلفة وتناول الطعام

GMT 02:24 2020 الخميس ,17 أيلول / سبتمبر

أفكار سهلة التطبيق لاختيار التصميم المناسب لغرف الأطفال 2020
العرب اليوم - أفكار سهلة التطبيق لاختيار التصميم المناسب لغرف الأطفال 2020

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 17:49 2020 الأربعاء ,16 أيلول / سبتمبر

مقطع فيديو على موقع عالمي يرسل هدير الهادي إلى الجنايات في مصر
العرب اليوم - مقطع فيديو على موقع عالمي يرسل هدير الهادي إلى الجنايات في مصر

GMT 11:45 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

وفاة اللاعب محمد عطوي بعد إصابته برصاصة في الرأس
العرب اليوم - وفاة اللاعب محمد عطوي بعد إصابته برصاصة في الرأس

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 00:35 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

تعرف على أفضل حدائق "هامبورغ" الألمانية التي تستحق الزيارة
العرب اليوم - تعرف على أفضل حدائق "هامبورغ" الألمانية التي تستحق الزيارة

GMT 14:46 2020 الأحد ,13 أيلول / سبتمبر

رئيس "كاف" يُشيد باحتفال محمد صلاح بهدفه على طريقة مؤمن زكريا
العرب اليوم - رئيس "كاف" يُشيد باحتفال محمد صلاح بهدفه على طريقة مؤمن زكريا

GMT 05:21 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

"البنك الأوروبي" يُطالب " اليورو" بالإنفاق للحد من البطالة
العرب اليوم - "البنك الأوروبي" يُطالب " اليورو" بالإنفاق للحد من البطالة

GMT 04:20 2020 الخميس ,10 أيلول / سبتمبر

الصين تُخطط لإطلاق سيارة جديدة تُنافس "فورد إف 150"
العرب اليوم - الصين تُخطط لإطلاق سيارة جديدة تُنافس "فورد إف 150"

GMT 08:20 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

مُسارعة الشيعي للمطالبة بالاحتفاظ بوزارة المال اللبنانية تُثير لغطًا كبيرًا
العرب اليوم - مُسارعة الشيعي للمطالبة بالاحتفاظ بوزارة المال اللبنانية تُثير لغطًا كبيرًا

GMT 04:16 2020 الجمعة ,28 آب / أغسطس

"إل جي" تبتكر منقيًا للهواء يتم وضعه على الوجه للحماية من "كورونا"
العرب اليوم - "إل جي" تبتكر منقيًا للهواء يتم وضعه على الوجه للحماية من "كورونا"

GMT 01:53 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

أماكن في الرياض يمكن زيارتها باليوم الوطني السعودي الـ 90
العرب اليوم - أماكن في الرياض يمكن زيارتها باليوم الوطني السعودي الـ 90

GMT 04:41 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

الملك سلمان وبوتين يرحّبان بكيفية تنفيذ اتفاق "أوبك+"
العرب اليوم - الملك سلمان وبوتين يرحّبان بكيفية تنفيذ اتفاق "أوبك+"

GMT 16:18 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أهمية "جوان كيلاس" في سيارتك
العرب اليوم - تعرف على أهمية "جوان كيلاس" في سيارتك

GMT 20:09 2020 الإثنين ,07 أيلول / سبتمبر

وزير الرياضة المصري يؤكد أن التحقيقات الأولية تُشير لاختفاء نسخة واحدة
العرب اليوم - وزير الرياضة المصري يؤكد أن التحقيقات الأولية تُشير لاختفاء نسخة واحدة

GMT 11:16 2015 الجمعة ,20 آذار/ مارس

تعرفي على طرق علاج العظيم عند الأطفال
العرب اليوم - تعرفي على طرق علاج العظيم عند الأطفال

GMT 01:37 2020 الجمعة ,28 آب / أغسطس

السيسي يتفقد نماذج حديثة من السيارات المصنعة محليًا تعمل بالغاز الطبيعي
العرب اليوم - السيسي يتفقد نماذج حديثة من السيارات المصنعة محليًا تعمل بالغاز الطبيعي

GMT 04:46 2020 الثلاثاء ,01 أيلول / سبتمبر

عالم فلك يقيم خطورة الكويكب الذي يقترب من الأرض
العرب اليوم - عالم فلك يقيم خطورة الكويكب الذي يقترب من الأرض

GMT 06:55 2020 الإثنين ,31 آب / أغسطس

تحذيرات من ثغرة برمجية قد تهدد ملايين هواتف آيفون حول العالم
العرب اليوم - تحذيرات من ثغرة برمجية قد تهدد ملايين هواتف آيفون حول العالم

GMT 04:33 2020 الثلاثاء ,01 أيلول / سبتمبر

تقرير يرصد إمكانية تفوّق سيارات تسلا على جيب جراند شيروكي
العرب اليوم - تقرير يرصد إمكانية تفوّق سيارات تسلا على جيب جراند شيروكي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab