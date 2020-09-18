أكّد السياسي اللبناني المعارض سمير جعجع، الجمعة، أن مطالبة «حزب الله» وحركة «أمل» باختيار وزير المال في الحكومة الجديدة يضرب المبادرة الفرنسية لإخراج لبنان من أزمته «في الصميم»، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء. وذكر رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب ذكر، الخميس، أنه سيمنح المزيد من الوقت لمحادثات تشكيل الحكومة بعدما أثار تعثر الجهود حتى الآن شكوكاً بشأن آفاق المبادرة الفرنسية. وتضغط فرنسا على الزعماء المنقسمين في لبنان لتشكيل الحكومة سريعاً والشروع في تنفيذ إصلاحات لإخراج البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. لكن موعد 15 سبتمبر (أيلول) النهائي الذي وعد السياسيون باريس بتشكيل الحكومة بحلوله انقضى بالفعل، وتعثرت العملية في ظل إصرار «حزب الله» المدعوم من إيران وحركة «أمل»، على تسمية وزراء بالحكومة، وقالوا إن وزير المال يجب أن يكون منهم.



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