انعقاد الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية حول قره باغ في موسكو

عقد نواب رؤساء وزراء روسيا أليكسي أوفرشوك، وأذربيجان شاهين مصطفاييف، وأرمينيا مهير غريغوريان الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية حول قره باغ في موسكو. وأشار بيان عن مجلس الوزراء الروسي إلى أنه "الاجتماع الأول حول قره باغ الذي يعقد في موسكو تنفيذا للاتفاق الموقع بين رئيسي روسيا فلاديمير بوتين وأذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في الـ11 من يناير الجاري". وأضاف البيان: "ناقش المشاركون في الاجتماع المجالات الرئيسية للعمل المشترك المتعلقة بتنفيذ الفقرة 9 من البيان المشترك لقادة الدول الثلاث، والذي يشير إلى استئناف العلاقات الاقتصادية والنقل في قره باغ وفقرات أخرى". وتابع: "اتفقت الأطراف على استكمال تشكيل المجموعات الفرعية من الخبراء بحلول الـ2 من فبراير المقبل، وعقد اجتماعاتها الأولى بحلول الـ5 فبراير 2021". وأكد البيان على أن "الاجتماع المقبل لمجموعة العمل الثلاثية سيعقد في موسكو، وسيتم الاتفاق على الموعد من قبل الرؤساء المشاركين". وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 11 يناير بعد محادثات مع قادة أذربيجان وأرمينيا، عن تشكيل مجموعة عمل مهمتها وضع خطط تطوير قره باغ بحلول الأول من مارس المقبل.

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