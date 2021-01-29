روسيا تخطط لتطوير أقمار اصطناعية لدول أخرى

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها تخطط لتطوير أقمار صناعية جديدة لصالح عملاء من عدة دول.وفي مقابلة صحفية فال رئيس قسم التعاون الدولي في المؤسسة، سيرغي سافيولوف :"تخطط روس كوسموس لتوقيع عدد من العقود هذا العام لتطوير أقمار اصطناعية لصالح دول أجنبية.. لقد توصلنا بالفعل إلى اتفاقيات مبدئية بهذا الخصوص مع عدد من الشركاء الأجانب، ولكننا لا نستطيع الإعلان عن تفاصيلها حاليا للحفاظ على سرية المشاريع".

وأضاف سافيولوف "بالإضافة إلى الأقمار الاصطناعية المخصصة للاتصالات فإن الشركاء الأجانب مهتمون بالحصول على أقمار لاستشعار الأرض عن بعد، ومؤسستنا قد توقع عقودا لتطويرها العام الجاري أيضا".وأشار إلى أن مؤسسة "روس كوسموس" تجري حاليا عددا من المفاوضات مع العملاء الأجانب سعيا منها إلى تعزيز مكانة روسيا في السوق الدولية للمنتجات الفضائية.

وكان سوفيولوف قد أشار سابقا إلى أن الشركات التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" كانت قد وقعت العام الفائت أيضا عقودا لتطوير مركبات فضائية لصالح عملاء من خارج روسيا، وعقودا لإرسال الرواد الأجانب إلى الفضاء، فضلا عن عقود لتوفير خدمات إرسال الشحنات إلى المدارات الفضائية، وبلغت قيمة هذه العقود عشرات مليارات الروبلات.