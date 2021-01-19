آشلي بايدن تعلق على رفض ميلانيا ترامب ترتيب جولة في البيت الأبيض

أكدت آشلي بايدن ابنة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رفض السيدة الأولى ميلانيا ترامب دعوة خليفتها جيل بايدن لجولة ضيافة في البيت الأبيض، معتبرة ذلك "أمرا مؤسفا". وقالت في مقابلة مع قناة "اليوم" الأمريكية: "الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا لا يمتثلان للبروتوكول التقليدي". ورفضت ميلانيا ترامب في وقت سابق دعوة جيل بايدن إلى جولة الضيافة في البيت الأبيض، مخالفة تقليدا دام أكثر من 70 عاما، حيث تستقبل زوجة الرئيس المنتهية ولايته زوجة رئيس الدولة الجديد في جناح الأسرة في المنزل، قبل التنصيب، وتطلعها على أماكن المعيشة والحياة في البيت الأبيض. وبدأ التقليد في الخمسينات، عندما دعت بيس ترومان زوجة الرئيس هاري ترومان زوجة الرئيس المنتخب دوايت أيزنهاور إلى البيت الأبيض، كما وجهت زوجة الرئيس الـ44 للولايات المتحدة ميشيل أوباما دعوة إلى ميلانيا ترامب في عام 2016.

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