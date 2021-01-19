مرشح بايدن لوزارة الدفاع لويد أوستن يؤكد أن إيران تزعزع الاستقرار في المنطقة
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مرشح بايدن لوزارة الدفاع لويد أوستن يؤكد أن إيران تزعزع الاستقرار في المنطقة

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العرب اليوم - مرشح بايدن لوزارة الدفاع لويد أوستن يؤكد أن إيران تزعزع الاستقرار في المنطقة

الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن
واشنطن ـ العرب اليوم

أكد مرشح بايدن لوزارة الدفاع لويد أوستن أن إيران تزعزع الاستقرار في المنطقة

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مرشح بايدن لوزارة الدفاع لويد أوستن يؤكد أن إيران تزعزع الاستقرار في المنطقة مرشح بايدن لوزارة الدفاع لويد أوستن يؤكد أن إيران تزعزع الاستقرار في المنطقة



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