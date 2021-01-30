حصيلة إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ26 مليونا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ26 مليونا. وأشارت إحصائيات الجامعة إلى أن إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء الفيروس وصل إلى 438452، فيما إجمالي عدد الإصابات 26022247.

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