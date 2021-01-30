الولايات المتحدة تسجل 164,876 إصابة مؤكدة و 3,532 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 164,876 إصابة مؤكدة و 3,532 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19). وأفادت المراكز الأمريكية للإحصاء اليوم، أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 25,780,144 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 435,151 حالة.