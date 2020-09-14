الناشطة المعارضة البيلاروسية قالت شعبنا لن يسدد القرض الروسي وعلى لوكاشينكو سداده

أعلنت المرشحة السابقة لرئاسة بيلاروس عن المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، أن الشعب البيلاروسي لن يسدد القرض الممنوح من روسيا لبلادها، وعلى الرئيس ألكسندر لوكاشينكو سداده.وكتبت في "تلغرام" تعليقا على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح روسيا قرضا بقيمة 1,5 مليار دولار لبيلاروس: "آمل أن يدرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن لوكاشينكو الذي سيتعين عليه تسديد هذا القرض، لا شعبنا".

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