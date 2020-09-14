اتّهمت الحكومة اليونانية المهاجرين بـ"إحراق" مخيم موريا في جزيرة ليسبوس، في خطوة منهم لابتزاز السلطات اليونانية.وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس خلال مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين، إن "مخيم موريا أحرق من جانب لاجئين ومهاجرين أرادوا ابتزاز الحكومة بهدف التمكن من الانتقال بسرعة من الجزيرة" إلى البر الرئيسي.وأكد أن اليونان تهدف إلى توفير مأوى للجميع خلال ثلاثة أو أربعة أيام في مخيم موقت و"جميع الذين يدخلون المخيم سيخضعون لفحص الكشف عن كوفيد-19".

وعلى غرار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وعد المتحدث بإنشاء "مركز إيواء دائم" في ليسبوس بمشاركة الاتحاد الأوروبي كي تتقدم آليات طلب اللجوء بسرعة.يذكر أن مخيم موريا، وهو الأكبر في أوروبا وافتتح قبل 5 سنوات في ذروة أزمة الهجرة، دمر ليل الـ9 من سبتمبر الجاري نتيجة حريق اندلع فيه مما تسبب بتشريد 12 ألف مهاجر، كانوا يقطنونه في ظروف غير صحية.

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